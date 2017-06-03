أمر سيسهم بمكافحة الفقر و الجوع أيضاً .. الدكتور محمد شحرور يقدم الحل من القرآن لم يستصعبون صيام رمضان بسبب المدة الطويلة ( فيديو )

شغلت قضية صيام شهر رمضان في البلدان التي يطول فيها النهار، لتصل فترة الصيام لـ 18 ساعة وأكثر، حيزاً كبيراً من التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما في كل عام.

وتنوعت الفتاوى ووجهات النظر التي تحاول إيجاد مدخل شرعي يحل مشكلة من يصعب عليه الصيام لوقت طويل، خصوصاً في أوروبا، في ظل الجدل الكبير الذي تسببت به فتوى الصيام على توقيت مكة.

وسبق للدكتور محمد شحرور أن تحدث في محاضراته، قبل أعوام، عن “فدية” الصيام، وإمكانية دفعها من قبل من يستطيع الصوم، مستشهداً بآية من القرآن.

وعن الجزء من الآية “وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين”، شرح شحرور: “الفدية هي بديل وليست كفارة عن خطأ”.

التفاصيل الكاملة في الفيديوهات التالية.

ألمانيا : ” لجنة الفتوى ” تصدر فتوى حول الصيام وفقاً لتوقيت مكة بسبب طول ساعات الصيام في أوروبا

ألمانيا : ماذا يقول القانون إذا حصل خلاف بين المدير و الموظف حول الصيام ؟

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