صدرت عام 2011 .. بوستر لعبة ” Six guns ” يظهر في مسلسل باب الحارة !

وقع القائمون على مسلسل “باب الحارة” في جزءه التاسع، بخطأٍ كبير، ذكّر الناشطين بأخطاء الأجزاء الماضية.

وفي التفاصيل، فقد ظهر ملصق إعلاني لإحدى الألعاب، في خلفية المشهد، الذي ظهر فيه ميلاد يوسف أو عصام بعمله الجديد في السينما.

إلّا أنّ ما صدم المتابعين، فهو تاريخ بوستر لعبة ”Six-guns” التي أصدرتها شركة ”game-loft”عام 2011، وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي، في الوقت الذي قيل إنّ “باب الحارة” يعود الى حقبة الثلاثينيّات و الأربعينيّات !.

عكس السير