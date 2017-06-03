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صدرت عام 2011 .. بوستر لعبة ” Six guns ” يظهر في مسلسل باب الحارة !

‏1 ساعة مضت كوكتيل تعليق واحد

وقع القائمون على مسلسل “باب الحارة” في جزءه التاسع، بخطأٍ كبير، ذكّر الناشطين بأخطاء الأجزاء الماضية.

وفي التفاصيل، فقد ظهر ملصق إعلاني لإحدى الألعاب، في خلفية المشهد، الذي ظهر فيه ميلاد يوسف أو عصام بعمله الجديد في السينما.

إلّا أنّ ما صدم المتابعين، فهو تاريخ بوستر لعبة ”Six-guns” التي أصدرتها شركة ”game-loft”عام 2011، وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي، في الوقت الذي قيل إنّ “باب الحارة” يعود الى حقبة الثلاثينيّات و الأربعينيّات !.

عكس السير

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تعليق واحد

  1. أســامة
    يونيو 3, 2017 , 6:16 م في 6:16 م

    المسلسل كله ع بعضه بالمخرج والكاتب والكركوزات يلي عم يهرجوا فيه خطأ كبير بقى ما وقفت ع البوستر كونهن بيعتبروا المتابعين لهل المسخرة حمير

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