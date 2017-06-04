ألمانيا : طباخة سورية لاجئة تؤلف كتاباً لتعليم الألمان الطبخ الشرقي

ألفت طباخة سورية لاجئة في ألمانيا كتاب طبخ موجه للألمان بلغتهم، لتعليمهم الطبخ الشرقي.

وقالت “إذاعة صوت ألمانيا”، إن اللاجئة السورية ملكة جزماتي البالغة من العمر 27 عاماً، وصلت ألمانيا مع زوجها وولدها منذ أكثر من سنة ونصف، حاملة معها حقائب مليئة بالتوابل.

وأوضحت أن الطباخة مشهورة بهذا المجال، حيث قدمت برنامجاً خاصاً بالطهي بث من الأردن على قناة الشرق.

و عبرت ملكة عن أملها عبر كتابها “وصفات مُشتهاة من وطني الأصلي” بالتعريف بالطبخ السوري للقارئ الألماني.

ويضم الكتاب عدداً من الصور التي تسهل التعرف على شكل الوجبات.

وتقول جزماتي في افتتاحية كتابها: “أتيت من وطن تشرق فيه الشمس كل يوم، وفيه يعيش الناس باحترام إلى جانب النباتات، وهنا تزدهر كل من الطبيعة والروح البشرية على حد سواء، لهذا السبب أصبحنا فنانين نبتكر صوراً جميلة من النباتات ونحول ثمار الأرض إلى عمل ممتع وصحي”.

وأوضحت أنها لا تسعى للشهرة والمال في ألمانيا، مشيرةً إلى أن الطعام في سوريا يعتبر وسيلة لمساعدة الناس بعضهم البعض.

وتعتبر ملكة أن مهمتها لا تقتصر على مشاركة الطبخ السوري مع الغير بل الحفاظ عليه أيضاً، و تقول الطباخة السورية، إن عدم رغبتها بالعيش بدون هدف يدفعها بالإضافة لحبها لعملها لمواصلة ما تقوم به في ألمانيا.

وتشارك الطباخة السورية حالياً بإعداد وجبات الإفطار للصائمين، حيث تقيم كل ليلة “حفلة طعام” موجهة للمسلمين وغيرهم، وقالت: “ربما لدينا اختلافات، لكن لغة الطعام واحدة”.

عكس السير