سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الثلاثاء 6 \ 6 \ 2017
|شراء
|مبيع
|غرام الذهب عيار 21
|18900
|#الدولار
|
524
|526
|اليورو
|
588
|592
|الليرة التركية
|147
|149
|الدرهم الإماراتي
|143
|144
|الجنيه المصري
|–
|–
|الريال السعودي
|140
|141
|الدينار الأردني
|739
|743
|البنزين
|المازوت
|اسطوانة الغاز
عكس السير
قيم الخبر
لا تستغربوا اذا نفس هذه الدول قطعت علاقاتها بتركيا.
آل سعود نسائب آل الاسد المشكلة مع النظام السوري فقط بجملة اشباه الرجال للمعتوه الطائفي. غير ذلك لو كان في السعودية كبريهات و مقاصف و نوادي ليلية (معلنة) لذهبت بشرى و اولادها و رامي ووووو الى الرياض و ليس الى جرابيع الإمارات النتنة.
هولاء الكلاب هم من مسّسخ السيسي و السبسي و حفتر و هم من تآمر على اردوكان و لكن لم يحسبوا ان من يحكمهم اردوكان ليس جرباً و عرباً.
امة جايفة مقيتة حكاماً و شعوب فلا غرابة ان يحكمها الديوثيين و العرصات و مهربي المخدرات.
ماكان لله دام واتصل وماكان لغير الله انقطع وانفصل
هذه مؤامره خسيسه دبرت بالليل وذلك للضغط على قطر وتغيير سياستها الخارجيه هم يريدون تصفيه القضيه الفلسطينيه ولا يريدون مقاومه لإسرائيل ولا يحزنون الكل لازم يرمي السلاح ويستسلم للهيمنه الصهيو الامريكيه علي مقدرات المسلمين كذلك لايريدون اي حكم إسلامي في المنطقه وبما ان قطر تدعم المقاومه الفلسطينيه وتدعم الإخوان المسلمين فلابد من قص ريش قطر ومحاصرتها بهذا الأسلوب القذر الرخيص وللاسف يتم فعل ذلك من خلال حكام من المفروض انهم مسلمون تستعبدهم الهيمنه الصهيو امريكيه في حصار اخوانهم حاولوا أن يقوموا بنفس هذه الفعل مع تركيا ولكن خيب الله ظنهم ورد كيدهم في نحورهم وسيحفظ الله قطر وسينصرها علي القوم الظالمين
ماكان لله دام واتصل وماكان لغيرالله انقطع والفصل