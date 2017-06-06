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سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الثلاثاء 6 \ 6 \ 2017

‏58 دقيقة مضت أهم الأخبار, اقتصاد و أعمال 4 تعليقات

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الثلاثاء 6 \ 6 \ 2017

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 18900
#الدولار
524
 526
اليورو
588
 592
الليرة التركية 147 149
الدرهم الإماراتي 143 144
الجنيه المصري
الريال السعودي 140 141
الدينار الأردني 739 743
البنزين
المازوت
اسطوانة الغاز
عكس السير

4 تعليقات

  1. عمران اسمر
    يونيو 5, 2017 , 1:10 م في 1:10 م

    لا تستغربوا اذا نفس هذه الدول قطعت علاقاتها بتركيا.
    آل سعود نسائب آل الاسد المشكلة مع النظام السوري فقط بجملة اشباه الرجال للمعتوه الطائفي. غير ذلك لو كان في السعودية كبريهات و مقاصف و نوادي ليلية (معلنة) لذهبت بشرى و اولادها و رامي ووووو الى الرياض و ليس الى جرابيع الإمارات النتنة.
    هولاء الكلاب هم من مسّسخ السيسي و السبسي و حفتر و هم من تآمر على اردوكان و لكن لم يحسبوا ان من يحكمهم اردوكان ليس جرباً و عرباً.
    امة جايفة مقيتة حكاماً و شعوب فلا غرابة ان يحكمها الديوثيين و العرصات و مهربي المخدرات.

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  2. مسعد الليثي
    يونيو 5, 2017 , 3:54 م في 3:54 م

    هذه مؤامره خسيسه دبرت بالليل وذلك للضغط على قطر وتغيير سياستها الخارجيه هم يريدون تصفيه القضيه الفلسطينيه ولا يريدون مقاومه لإسرائيل ولا يحزنون الكل لازم يرمي السلاح ويستسلم للهيمنه الصهيو الامريكيه علي مقدرات المسلمين كذلك لايريدون اي حكم إسلامي في المنطقه وبما ان قطر تدعم المقاومه الفلسطينيه وتدعم الإخوان المسلمين فلابد من قص ريش قطر ومحاصرتها بهذا الأسلوب القذر الرخيص وللاسف يتم فعل ذلك من خلال حكام من المفروض انهم مسلمون تستعبدهم الهيمنه الصهيو امريكيه في حصار اخوانهم حاولوا أن يقوموا بنفس هذه الفعل مع تركيا ولكن خيب الله ظنهم ورد كيدهم في نحورهم وسيحفظ الله قطر وسينصرها علي القوم الظالمين

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  3. ابومراد
    يونيو 6, 2017 , 2:16 ص في 2:16 ص

    ماكان لله دام واتصل وماكان لغيرالله انقطع والفصل

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