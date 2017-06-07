ألمانيا : لاجئ سوري يقتل موظفاً في مركز استشاري للاجئين طعناً بالسكين ! ( صور )

قتل سوري موظفا في مركز استشاري للاجئين في مدينة زاربروكن الألمانية طعناً بسلاح أبيض.

وذكرت الشرطة أن السوري تشاجر مع الموظف الاستشاري وطعنه بسكين.

وأضافت الشرطة، اليوم الأربعاء، أن الموظف الاستشاري التابع لمكتب الهلال الأحمر بزاربوركن فارق الحياة داخل المركز متأثرا بجراحه، وأظهرت إحدى الصور محاولة فرق الإنقاذ إخراجه من مكتبه في الطابق العلوي عبر سلم.

ووقعت الحادثة، وفق ما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، في الساعة العاشرة صباحاً.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الشجار، وتم إلقاء القبض على السوري بالقرب من مسرح الجريمة عقب فترة قصيرة من فراره.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الأمر يتعلق بشجار تصاعد بين السوري (27 عاما) والاستشاري، مؤكدا أن الواقعة ليس لها علاقة بالإرهاب.

ولم تدل السلطات ببيانات عن الضحية، وبحسب بيانات الشرطة، وصل السوري المقيم في زاربروكن صباح اليوم إلى المركز الاجتماعي-النفسي للاجئين والمهاجرين التابع للصليب الأحمر الألماني لتلقي استشارة.

ويقدم مركز الهلال الأكمر مساعدات للاجئين والمهاجرين الذين يعانون من صدمات نفسية.

ونشر المركز على حسابه بموقع توتير تغريدة تقدم فيها بتعازيه لعائلة الضحية وزملائه. (DPA – DW)

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