ألمانيا : مظاهرة عراة على الدراجات الهوائية دفاعاً عن البيئة

أفادت وسائل إعلام ألمانية أنه من المقرر أن يشارك متظاهرون هذا الشهر، في مسيرة عراة على الدراجات الهوائية في مدينة لايبزيغ شرقي ألمانيا، وذلك من أجل بيئة أفضل.

وقالت مصادر إعلامية محلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن هذه المظاهرة تنظمها منظمة أوكولوفه للبيئة ضمن إطار”يوم البيئة في لايبزيغ”، معتبرة أن هذه المظاهرة وسيلة مثيرة وممتعة لإيجاد حلول ذكية وللدفاع عن البيئة.

ومن المقرر أن تبدأ المظاهرة يوم 10 شهر حزيران الحالي، وستنطلق في الساعة 12 ظهراً من شاطئ كوسبوندر في المدينة، حيث يسعى المتظاهرون العراة لتنبيه الناس إلى ضرورة الحفاظ على البيئة، من خلال خلع ملابسهم.

يشار إلى أن شوارع بريطانيا شهدت مظاهرات عارية مماثلة، وذلك للاحتجاج على استخدام السيارات والانبعاثات الحرارية التي تساهم عوادم السيارات بنسبة عالية فيها.

عكس السير