ألمانيا : ميركل إلى الأرجنتين و المكسيك بحثاً عن شركاء جدد

تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء الأربعاء، جولة لمدة ثلاثة أيام في أمريكا اللاتينية تشمل زيارة الأرجنتين والمكسيك، في مسعى لدعم سياستها في تحرير التجارة وحماية المناخ، على خلفية الخلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإعداد لقمة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى المقرر عقدها مطلع يوليو/تموز المقبل في مدينة هامبورج الألمانية.

ويترقب المحللون لمعرفة إلى أي مدى ستنأى ميركل بوضوح خلال جولتها، عن سياسة ترامب.

ومن المقرر أن تلتقي ميركل الخميس في بوينس آيرس الرئيس الأرجنتيني موريسيو مارسي، وتتوجه ميركل، الجمعة إلى المكسيك، حيث تلتقي في العاصمة مكسيكو سيتي الرئيس المكسيكي أنريكي بينا نيتو. (DPA)

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