إيران : إصابة العشرات إثر اصطدام قطارين في مترو بطهران ( فيديو )

وقع حادث اصطدام بين قطارين في مترو أنفاق بالعاصمة الإيرانية بمحطة “طرشت”، الثلاثاء، مما أسفر عنه إصابة نحو 48 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات، حسبما أفادت وكالة “مهر” الإخبارية الإيرانية.

وأكد المسئول في شركة قطارات الأنفاق في طهران، أن جميع المصابين في هذا الحادث تلقوا الإسعافات الأولية وقام الكادر الطبي بتقديم الخدمات العلاجية في موقع الحدث.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن جلال ملكي المتحدث باسم مؤسسة الإطفاء، في تصريحات للتليفزيون الرسمي، أن الحادث وقع في محطة طرشت حيث كان أحد القطارات يقف بانتظار صعود الركاب عندما وصل قطار ثاني وعلى نفس السكة واصطدم به من الخلف، موضحا أن سرعة القطار القادم لم تكن عالية ما أدى إلى تحطم زجاج بعض العربات وجرح ما يقارب 48 راكبا نقل بعضهم إلى المستشفيات.

وأشار إلى أن ما جرى سببه عطل فني من غرفة التحكم والفرق الفنية تعمل على إعادة الحركة لخط المترو.

من جهته، أشار أحد العاملين في طواقم الإسعاف لـ”سبوتنيك” إلى أن “أغلب جروح المصابين متركزة في الرأس لكن لا توجد حالات خطيرة وتم نقل البعض للمستشفيات والبعض الآخر تم علاجهم في المكان”.

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