الجبير : قطع العلاقات مع قطر نتج عن تراكمات

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأربعاء إن قرار قطع بلاده العلاقات مع قطر “نتج عن تراكمات وليس فقط من موقف أو تصرف واحد”.

وأضاف الجبير في تصريحات للصحفيين خلال زيارته لباريس أن “سياسات قطر تضر بدول المنطقة وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي”.

وتابع أن قرار قطع العلاقات مع قطر “اتخذ بسبب عدم التزامها بالاتفاقات المبرمة منذ عدة سنوات حول عدم دعم الجماعات الإرهابية، ولاستمرار الدوحة في التحريض على الدول ودعم وسائل الإعلام العدائية والمساس باستقرار دول المنطقة”.

ومن المقرر ان يزور الجبير ألمانيا في اطار محادثات ثنائية، وقال مصدر في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية إن الجبير سيلتقي نظيره الألماني زيغمار غابرييل لبحث “التطورات في المنطقة والخليج”. (DPA)

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