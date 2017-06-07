هبوط الطلبيات الصناعية في ألمانيا أكثر من المتوقع

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن طلبيات التوريد الصناعية في ألمانيا انخفضت أكثر من التوقعات في نيسان مما يشير إلى أداء ضعيف للقطاع بأكبر اقتصاد في أوروبا بداية الربع الثاني من العام.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد أن المصانع شهدت انخفاضا في طلبياتها بواقع 2.1 بالمئة في أبريل نيسان بعد أن زادت عقود السلع الألمانية الصنع في الشهرين السابقين.

جاء هذا دون متوسط توقعات رويترز الذي كان لهبوط قدره 0.4 بالمئة وعقب تعديل طفيف لبيانات مارس آذار بالصعود إلى زيادة قدرها 1.1 بالمئة.

وقالت وزارة الاقتصاد إن أعداد العقود الكبيرة جاءت دون المتوسط لشهر أبريل نيسان.

ويظهر تحليل لبيانات أبريل نيسان أن الطلب المحلي تراجع 0.2 بالمئة وأن الطلبيات الخارجية انخفضت 3.4 بالمئة. (REUTERS)

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