CNN : روسيا اخترقت موقع وكالة الأنباء القطرية

أفادت شبكة “سي ان ان” الأمريكية، أن روسيا اخترقت موقع وكالة الانباء القطرية، قبل أسبوعين ونشرت عليه تصريحات أشعلت الأزمة الراهنة في الخليج.

وقالت الشبكة، مساء الثلاثاء، إن محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (اف بي آي)، زاروا قطر في نهاية أيار الماضي، لتحليل ما يعتقد أنه اختراق معلوماتي سمح لقراصنة بنشر معلومات كاذبة على وكالة الانباء القطرية الرسمية.

وأعلنت الدوحة في 24 أيار، أن موقع وكالة الانباء الرسمية القطرية تعرض “لعملية اختراق من قبل جهة غير معروفة”، تم خلالها نشر “تصريح مغلوط” نُسب لأمير البلاد، مشددة على أن “ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة”.

وبعد ذلك ذكرت السعودية هذا النص، عند إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر وفرض عزلة عليها لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، حيث تطرقت التصريحات التي نفت الدوحة ان تكون صادرة عن أمير البلاد، إلى مواضيع تتعلق بإيران وحزب الله وحماس والاخوان المسلمين.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للقناة، ان مكتب التحقيقات الفدرالي أكد عملية القرصنة وبث انباء كاذبة.

وصرح الوزير القطري للشبكة الامريكية أن “كل اتهام وجه يستند الى تضليل ونعتقد ان الازمة برمتها تستند الى تضليل”. وأضاف أن الازمة “بدأت استناداً الى أنباء مفبركة أعدت وادخلت الى وكالتنا الوطنية للأنباء التي تعرضت للقرصنة وهذا ما تأكد منه مكتب التحقيقات الفدرالي”.

وقالت شبكة “سي ان ان” yن المحققيين الامريكيين، يعتبرون ان هدف روسيا من هذه القرصنة كان اثارة الانقسام بين الولايات المتحدة وحلفائها.

واتهمت السعودية والامارات والبحرين ومصر واليمن السلطات القطرية الاثنين، بـ “دعم الارهاب”، واتخذت سلسلة إجراءات تهدف الى عزل الدوحة وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها.

والثلاثاء أعلنت موريتانيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في حين أعلن الأردن خفض مستوى هذه العلاقات وسحب تراخيص قناة الجزيرة القطرية. (AFP)

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