ألمانيا : الشرطة تنشر قائمة بأخطر المناطق في العاصمة برلين

نشرت الشرطة الألمانية قائمة بأخطر المناطق وأكثرها إجراماً في العاصمة الألمانية برلين.

صحيفة “تاغس شبيشغل” الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن قائد الشرطة “كلاوس كاندت” أعطى موافقته لنشر القائمة بالمناطق الأكثر إجراماً، نزولاً عند رغبة التحالف الحزبي في الولاية.

وجاءت في القائمة مناطق معروفة بسوداويتها من قبل، كساحة ألكساندر بلتس وليوبولد بلاتس وشونبيرغ نور (Alexanderplatz, Leopoldplatz, Kleiner Tiergarten, Schöneberg-Nord)، وهي مناطق تستطيع الشرطة قانونياً مداهمتها وإجراء عمليات التفتيش للمباني والشقق والأشخاص، من دون أي سبب.

ولا تعتبر تلك القائمة ثابتة، بل تتغير بناء على تغير نسبة الجرائم فيها.

يذكر أن المحكمة الإدارية في برلين منعت عام 2012 نشر تلك القائمة.

عكس السير