ألمانيا : بدء محاكمة طبيب اغتصب لاجئة في مستشفى !

بدأت، اليوم الخميس، محاكمة طبيب قام باغتصاب لاجئة في مستشفى بمدينة غيرا، شرقي ألمانيا.

وقال موقع “تاغ ٢٤” الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه من المتوقع استدعاء اللاجئة كشاهد أمام المحكمة الإقليمية في المدينة.

ووفقاً للائحة الاتهام، فقد قام المتهم (٣٢ عاماً)، والذي يعمل كطبيب مبتدئ في مستشفى “فالدكلينيكوم” باغتصاب اللاجئة في شهر تشرين الأول الماضي، في غرفة المرضى، وذلك بعد تعرضها لمشاكل في الجهاز التنفسي.

وذكر الموقع أن اللاجئة حاصلة على حق اللجوء في ألمانيا، ولكن لم يتم ذكر جنسيتها.

وختم بالقول إن جلسات المحاكمة ستستمر لعدة أيام قبل صدور الحكم بحق المتهم.

عكس السير