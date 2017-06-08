” أنتم مسلمون قذرون ” .. ألمانيا : الشرطة تبحث عن مجهول شتم زوجين و أظهر لهم عضوه في الشارع !

شتم رجل مجهول مساء الأحد الماضي شخصين، في شارع ” أكتين شتراسة” بمدينة مولهايم، الواقعة شمال نهر الراين، غربي ألمانيا.

وقالت صحيفة “موبو الألمانية”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن زوجين يبلغان من العمر 51 عاماً، كان يركضان حين قام رجل مجهول بشتمهما قائلاً “أنتم مسلمون قذرون، اغربوا عن وجهي من هنا”.

ورمى الرجل زجاجة عليهما وأظهر لهم عضوه التناسلي عند سؤاله عن سبب شتمهما، ما دفعهما للاتصال بالشرطة، إلا أنه تمكن من الهرب قبل وصولها.

ووصف الزوجان الرجل بأنه رياضي، وكان يرتدي قميصاً رمادياً وسروالاً قصيراً.

وتحقق الشرطة في الحادثة، وتبحث عن شهود عيان، وخصصت الرقم (02018290) للإدلاء بأية تفاصيل متعلقة.

عكس السير