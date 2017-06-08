السوريون في المرتبة الأولى .. 14 ألف طلب لجوء في ألمانيا خلال أيار الماضي

قالت وزارة الداخلية الألمانية إن عدد طالبي اللجوء في البلاد بلغ 14 ألفا و973 خلال مايو / أيار الماضي.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أن السوريين جاؤوا في المرتبة الأولى بين المتقدمين بطلبات لجوء خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عددهم 3 آلاف و657 سوريا.

وفي المركز الثاني جاء العراقيون الذين تقدموا بألف و632 طلب لجوء، ثم الإريتريون بألف و94 طلبا.

وبلغ عدد طالبي اللجوء الأتراك 498 شخصا خلال الشهر ذاته.

يشار إلى أن 77.1 ألف شخص تقدموا بطلب اللجوء في البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وجاء السوريون على رأس القائمة حيث تقدموا خلال تلك الفترة بـ 18.9 ألف طلب. (ANADOLU)

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