ماليزيا : لا وجود لقيادات من حماس في بلادنا

نفى وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حميدي، الخميس، وجود قيادات من حركة حماس على أراضي بلاده.

وقال حميدي إن حكومة بلاده علمت بالشائعات التي انتشرت حول قدوم ثلاثة من أعضاء حماس إلى ماليزيا، مؤكدًا عدم صحتها، بحسب ما نقلته عنه صحيفة ستار المحلية.

وأشار إلى أنه اتصل بمسؤولي مكتب الهجرة الذين أكدوا له عدم دخول أي عضو من حماس إلى البلاد.

ونشر موقع “The Malaysian insight” خبرًا أسنده إلى وسائل إعلام إسرائيلية عن لجوء القيادي في حماس صالح العاروري إلى ماليزيا قادمًا من قطر.

وبحسب الخبر فإن قياديين من حماس توجهوا من قطر إلى عدد من البلدان من بينها ماليزيا ولبنان، لتقديم طلبات لجوء، عقب الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين قطر وعدد من البلدان العربية.

وأعلنت سبع دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.

بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما، فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلهما الدبلوماسي مع الدوحة.

في المقابل، نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني. (ANADOLU)

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