ميركل لا تتوقع أن تسفر الانتخابات البريطانية عن توجه جديد بشأن مفاوضات الخروج

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إنها لا تتوقع من الانتخابات في بريطانيا أن تسفر عن توجه أساسي جديد للحكومة البريطانية، فيما يتعلق بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل، مشيرة لذلك عقب لقائها رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوفو، يوم الأربعاء في برلين: “لقد اتخذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

وأكدت ميركل أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يكون الموقف البريطاني عقب الانتخابات هو نفسه، الذي صاغته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بـ “مسؤولية الحكومة البريطانية”، وقالت إن الخطوط الأساسية للدول السبع والعشرين المتبقية بالاتحاد الأوروبي تستند إلى هذا الموقف.

أضافت ميركل: “أعتقد أن المفاوضات بشأن الخروج ستبدأ بشكل سلس عقب الانتخابات”.

يشار إلى أن بريطانيا ستنتخب برلمانا جديدا غدا الخميس.

وتأمل رئيسة الوزراء البريطانية، من وراء الانتخابات، في الحصول على المزيد من الدعم للحكومة البريطانية في المفاوضات المعقدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. (DPA)

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