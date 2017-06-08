وزير الخارجية الألماني في زيارة مفاجئة لليبيا

وصل وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل إلى ليبيا الخميس، في زيارة مفاجئة حيث يعتزم إجراء محادثات مع الحكومة الانتقالية المعترف بها دولياً، والاطلاع هناك على وضع اللاجئين.

يشار إلى أن الجزء الأكبر من اللاجئين القادمين من أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط يمرون عبر ليبيا، حيث وصل عدد هؤلاء اللاجئين خلال الأشهر الخمسة الماضية وحدها إلى نحو 60 ألف لاجئ أي بزيادة 26% عن العام الماضي.

وغرق نحو 1700 لاجئ في هذه الفترة أثناء عبورهم البحر المتوسط من أفريقيا إلى أوروبا.

وتم التكتم على زيارة جابريل حتى وصوله وذلك لأسباب أمنية.

وسافر وزير الخارجية الألماني على متن طائرة نقل تابعة للجيش الألماني انطلقت من قاعدة سيجونيلا في جزيرة صقلية إلى طرابلس.

وحيث إنه لا توجد قوات نظامية دولية في ليبيا فإن الزيارة تعتبر شديدة الخطورة.

وغادرت معظم المنظمات الدولية ليبيا بالفعل وأغلقت معظم السفارات في طرابلس.

وتسود ليبيا فوضى جراء الحرب الأهلية التي اندلعت منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، حيث تتنازع ثلاث حكومات السلطة في ليبيا ولكن نفوذ هذه الحكومات يقتصر على مناطق محلية، حيث لا يكاد يتجاوز نفوذ حكومة فايز السراج المعترف بها دولياً العاصمة طرابلس.

وتتنافس حكومة السراج مع حكومة ثانية أطلقت على نفسها “حكومة الإنقاذ الوطني”.

وهناك إلى جانب هاتين الحكومتين المشير خليفة حفتر الذي يتمتع بنفوذ واسع وإن كان مثار جدل.

ويحظى حفتر بدعم البرلمان شرق ليبيا ويواصل الزحف باتجاه العاصمة طرابلس. (DPA)

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