ألمانيا : إيداع اللاجئ السوري قاتل الموظف بالصليب الأحمر مستشفى للأمراض النفسية

قررت محكمة في مدينة زاربروكن الألمانية إدخال اللاجئ السوري، المشتبه بقتل معالج نفسي يعمل في الصليب الأحمر الألماني طعناً، بشكل مؤقت إلى مستشفى للأمراض النفسية.

وبحسب معلومات الشرطة فقد كان اللاجئ السوري (27 عاماً) يتردد على مركز الصليب الأحمر لتلقي علاج نفسي.

وبحسب شهود عيان فقد سأل اللاجئ عن المعالج النفسي (30 عاماً) وعندما التقاه صافحه بيد واستل بيد أخرى سكين مطبخ من معطفه وطعنه طعنة في الصدر وأخرى في الظهر.

وحسب قناعة النيابة العامة فإن المشتبه به كان في في وضع عقلي ونفسي غير طبيعي وقت ارتكابه لفعلته.

وكانت الشرطة ذكرت الأربعاء أن الموظف الاستشاري التابع لمكتب الصليب الأحمر بزاربوركن فارق الحياة داخل المركز متأثرا بجراحه.

وتم إلقاء القبض على السوري بالقرب من مسرح الجريمة عقب فترة قصيرة من فراره.

وأكد متحدث باسم الشرطة أن الواقعة ليس لها علاقة بالإرهاب، ولم تدل السلطات ببيانات عن الضحية. (DPA)

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