” غوغل ” تطلق خدمة خاصة بالمصلين المسلمين ( فيديو )

أعلنت شركة ” #غوغل “، إطلاق موقع خاص بالمصلّين لإيجاد اتجاه القبلة بدقة و سهولة، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويبحث عدد كبير من مستخدمي الإنترنت المسلمين عن برنامج أو موقع أو تطبيق لتحديد اتجاه القبلة للصلاة باستخدام هواتفهم.

و نقلت قناة سكاي نيوز عن “غوغل عربية” على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فيديو توضيحي، يكشف طريقة استخدام الموقع لتحديد موقع القبلة.

ويكفي أن يدخل المستخدم إلى الموقع g.co/QiblaFinder وتحديد “مكان تواجده”، ثم يبحث الموقع على مكان القبلة، وعند إيجادها يخبرك “أنت الآن باتجاه القبلة” ويقدم لك المسافة التي تبعدك عن الكعبة في هذا الاتجاه.

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