ميشيل أوباما : زوجي ارتدى الطقم نفسه مدة 8 سنوات و لم يلاحظ ذلك أحد ( فيديو )

كشفت سيدة الولايات المتحدة الأولى السابقة، #ميشيل_أوباما، خلال محادثة صريحة أن زوجها ارتدى الطقم نفسه طوال سنوات رئاسته الثماني، في حفلات العشاء الحكومية.

وشاركت ميشيل هذه المعلومة عن #باراك_أوباما، خلال ظهورها في مؤتمر مطوري آبل، في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، يوم الثلاثاء 6 يونيو.

وذكرت مواطنة شيكاغو البالغة من العمر 53 عاما، كيف كان يجري تصويرها ومتابعة ما ترتديه بالتفصيل، عاما بعد عام، بما في ذلك الفساتين والملابس الرياضية.

وقالت ميشيل أوباما، إن الرئيس الأمريكي السابق، كان يرتدي البذلة ذاتها سنويا، في حفلات العشاء، وهذا الشيء غير عادل، في ظل التقاط المصورين العديد من الصور للأحذية التي أرتديها والأساور، ولكن لم يعلق أحد على ارتدائه الطقم والحذاء نفسيهما مدة 8 سنوات.

وأضافت موضحة بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم: “لقد كان فخورا بذلك، قائلا: لقد أصبحت جاهزا خلال 10 دقائق، ما المدة التي أمضيتها أنت في تجهيز نفسك؟ وكنت أقول له: أخرج من هنا”.

وتحدثت ميشيل، خريجة كلية الحقوق في جامعة هارفارد، عن قصة الصورة التي حققت انتشارا واسعا، عندما كانت تعدل ربطة عنق زوجها، أوباما، قبل استقبال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وزوجته، بنغ ليوان، أثناء زيارته أمريكا في سبتمبر 2015.

وناقشت السيدة الأولى السابقة، أثناء الجلسة الخاصة مع ليزا جاكسون، نائبة رئيس البيئة والسياسة والمبادرات الاجتماعية في آبل، العديد من القضايا، بما في ذلك التنوع في التكنولوجيا والتعليم والابتكار.

وقالت ميشيل: “نحن (في الولايات المتحدة) نعلّم الرياضيات والعلوم بالطريقة نفسها منذ فترة طويلة جدا، كيف يمكننا جعل الأطفال في عمر الـ 10 و11، يحبون هذه المواد. وأنا متحمسة جدا لتعليم الفتيات الصغيرات على وجه الخصوص”.

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