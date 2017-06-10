ألمانيا : إعتقال لاجئين سوريين متهمين بالتحرش و التصوير غير المشروع في مسبح

ألقت الشرطة الألمانية، الجمعة (9/6)، القبض على لاجئين سوريين، في مسبح مدينة لوباو، شرقي ألمانيا، إثر قيام أحدهم بالتحرش بأطفال، وقيام الثاني بتصوير أشخاص دون إذنهم.

وقالت وسائل إعلام ألمانية محلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة قالت إن أحد اللاجئين، يبلغ من العمر ٣١ عاماً، تم اعتقاله بعدما أبلغت إدارة المسبح عنه، إثر قيامه بتصوير أشخاص من دون إذنهم.

وفي الوقت ذاته، اعتقلت الشرطة لاجئاً سورياً، يبلغ من العمر ٢٧ عاماً، وذلك بعد أن قام بلمس أطفال في المسبح، بشكل غير أخلاقي.

وقامت الشرطة باعتقال شابين، أحدهما سوري يبلغ من العمر ١٩ عاماً، والآخر عراقي يبلغ من العمر ٢٠عاماً، وكلاهما كانا برفقة الشابين السوريين في المسبح، وقد تم اعتقالهما كشهود.

وتجري الشرطة تحقيقات مع الشابين بتهمة التحرش الجنسي.

عكس السير