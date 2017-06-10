ألمانيا : إعتقال لاجئ سوري للاشتباه بتواصله مع تنظيم ” داعش ” و تخطيطه لإحراق مسجد في السويد

اعتقلت السلطات الألمانية، شاباً سورياً، للاشتباه بصلته بتنظيم داعش، والتخطيط لإحراق مسجد شيعي في السويد.

وقالت إذاعة “فيست دويتشه روندفونك” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب السوري (محمد. غ)، البالغ من العمر 23 عاماً، تم اعتقاله يوم الأربعاء الماضي (7/6)، بتهمة وجود خلفية إرهابية له، والاشتباه بقتاله مع تنظيم داعش.

وقال الادعاء العام الألماني، إن الشرطة قامت بتفتيش شقة الشاب، الذي وصل إلى ألمانيا تزامناً مع موجة اللجوء الكبيرة في أيلول عام 2015.

وبحسب الإذاعة، فقد حاول الشاب بشكل متزايد، التواصل مع وكالة أعماق الناطقة باسم داعش، إضافة لتواصله مع شخص مجهول ينتمي لداعش في السويد، حيث خططا لإحراق مسجد شيعي هناك

عكس السير