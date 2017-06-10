ألمانيا قلقة من خطط كردستان العراق إجراء ” استفتاء على الانفصال “

أعربت ألمانيا عن قلقها من أن خطط إقليم كردستان العراق لإجراء استفتاء على الانفصال في أيلول/سبتمبر القادم، قد تؤجج التوتر في المنطقة، محذرة الإقليم من هذه الخطوة.

وقال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل في بيان “بوسعنا فقط أن نحذر من اتخاذ خطوات أحادية الجانب في هذه القضية، وحدة العراق في خطر كبير”، وتعد هذه التصريحات أول رد فعل دولي على الخطط التي أعلنها رئيس الإقليم مسعود البارزاني.

وأضاف غابرييل “إعادة رسم حدود الدولة ليس هو الطريق الصحيح وقد يؤدي إلى تفاقم الموقف الصعب والمضطرب أصلا في أربيل (عاصمة الإقليم) وبغداد أيضا”.

ودعا “كل الأطراف إلى السعي للحوار وإيجاد توافق للتعامل مع القضايا المعلقة وعدم إشعال الصراعات مجددا في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد”، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق لدعم الحرب المستمرة ضد تنظيم “داعش”.

وقال “لم يتحقق النصر بعد في الحرب ضد التنظيم ومعا فقط نستطيع اتخاذ الخطوات التالية والتي ربما تكون الأكثر أهمية في التعامل مع التحديات المقبلة”.

وتعد ألمانيا شريكا رئيسيا لكردستان العراق وقد قدمت له 32 ألف بندقية ومدافع رشاشة وغيرها من الأسلحة تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو منذ أيلول/سبتمبر 2014، كما يتمركز حوالي 130 جنديا ألمانيا في أربيل لتدريب قوات البيشمركة الكردية. (REUTERS)

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