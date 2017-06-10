إيران : كردستان جزء لا يتجزأ من العراق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، السبت، ان ببلاده موقف مبدئي وواضح في حماية سيادة العراق ووحدة أراضيه.

وقال قاسمي أن كردستان جزء من العراق الاتحادي، وان القرارات المنفردة والبعيدة عن المعايير والأطر الوطنية والشرعية، والتي تتخذ في الظروف المعقدة الحالية التي يمر بها العراق والمنطقة، وفي ضوء المخططات التي يعدها الأعداء لاستمرار زعزعة الأوضاع في هذا البلد، ستؤدي إلى المزيد من المشاكل وتفاقم الأوضاع الأمنية في العراق، بحسب قناة”العالم”الإيرانية.

وأضاف أن، ” العراق الموحد والذي ينعم بالاستقرار والديمقراطية هو الضامن لحقوق جميع العراقيين”، وأن “كردستان جزء لا يتجزأ من الأراضي العراقية وإيران تدعم وحدة العراق”.

وأعلنت منطقة كردستان التي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، يوم الأربعاء الماضي، عن تنظيم استفتاء حول الاستقلال في 25 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتخشى إيران من استقلال اقليم كردستان لأن مثل هذه الخطوة سوف تشجع الاكراد الإيرانيين، على المطالبة بالمزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كانت تركيا قد اعلنت أمس أن قرار اجراء الاستفتاء خطأ فادح. وتعارض تركيا تاريخياً استقلال إقليم كردستان حيث أنها تخشى من أن تمتد حركة انفصالية إلى سكانها الأكراد الذين تقدر نسبتهم بـ20 في المئة.

وتتعرض تركيا لهجمات من جانب حزب العمال الكردستاني الانفصالي . (DPA)

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