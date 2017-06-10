قيادي في الحشد الشعبي العراقي : قطعنا اتصال البغدادي مع سوريا .. و لم ندخل العمق السوري لغاية الآن

أعلن أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، انتهاء عمليات الحشد غربي مدينة الموصل العراقية.

وقال المهندس: “حررنا من 50 إلى 60 كلم من الحدود العراقية السورية”.

وأضاف المهندس في مؤتمر صحافي عقده في مقر عمليات الحشد الشعبي غرب الموصل، “بعد أكمال تحرير الحدود بالكامل سيتم تسليمها لشرطة الحدود، مشيرا إلى ان قوات الهندسة التابعة للحشد الشعبي أمنت اكثر من 1000 كم من الحدود خلال العمليات”.

وأكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي على استعداد قوات الحشد لتحرير تلعفر و ينتظر أوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وأشار المهندس، إلى أن الحشد تمكن عن قطع اتصال زعيم تنظيم “داعش” الإجرامي أبو بكر البغدادي مع سوريا، مشيرا إلى أن منطقة غرب الموصل كانت تمثل قاعدة أساسية للبغدادي.

وتابع: “البغدادي كان يتواجد سابقا في هذه المنطقة التي كانت تمثل قاعدة أساسية واتخذها عاصمة له”.

وأضاف المهندس، أن “منطقة غرب الموصل كانت بمثابة قاعدة اقتصادية للبغدادي حيث كانت تجري عمليات تهريب النفط”، لافتا إلى أن “قوات الحشد تمكنت من قطع اتصال البغدادي مع سوريا”.

وأكد المهندس على أن قوات الحشد الشعبي لم تدخل العمق السوري لغاية الآن، مشيرا إلى أنه تم معالجة أهداف مؤخرا بواسطة المدفعية.

وتابع بأن “الحشد وصل قبل يومين إلى أحدى المناطق الحدودية وهي تبعد 2 كم عن سوريا”.

وأوضح أن “الحشد الشعبي قام بمعالجة بعض الأهداف بواسطة المدفعية”، مرحباً في الوقت ذاته بـ” وصول قوات الجيش السوري إلى الحدود”. (SPUTNIK)

عكس السير