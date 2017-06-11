ألمانيا : مداهمة كبيرة لمنازل و محال عائلة سورية شهيرة بسجلها الحافل بالاعتداءات على الشرطة

قامت الشرطة الألمانية، الخميس (8/6)، بعمليات مداهمات كبيرة، لمنازل ومحلات تجارية تابعة للعائلة السورية الشهيرة بسجلها الأسود لدى السلطات الألمانية، في ناومبيرغ ومناطق أخرى قريبة منها، تابعة لولاية ساكسن أنهالت، شمالي ألمانيا.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “ميتلدويتشه تسايتونغ”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن العملية شارك فيها 80 شرطياً، وجاءت ضمن تحقيقات تجريها الشرطة مع الشاب أحمد (21 عاماً)، صاحب الاعتداءات المتكررة على الشرطة، والذي تم ضبطه خلال شهر أيار الماضي، بعد مخالفته لأوامر الشرطة ومقاومتهم بعنف.

وكشف المتحدث باسم محكمة مدينة هاله، أكبر مدن ولاية ساكسن أنهالت، والتي أصدرت قرار عملية المداهمة، أن الشرطة تمكنت من مصادرة ثلاثة أدلة، سيتم استخدامها وتوثيقها خلال التحقيقات مع أحمد، دون إضافة تفاصيل أخرى.

يذكر أن الشرطة الألمانية اعتقلت أحمد، نهاية شهر أيار الماضي، بعدما رفض الانصياع لأوامرها، التي طالبته بالتوقف عن تصويرها بهاتفه النقال، قبل أن يتطور الأمر إلى نزاع، عقب مصادرة هاتفه.

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عكس السير