طبيب سبعيني يعمل في دمشق منذ خمسين عاماً يتقاضى ” الكشفية الأرخص ” في العالم

سلطت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، الضوء على طبيب سوري يعمل في العاصمة دمشق، ويتقاضى أجراً قدره خمسون ليرة سورية على الكشف الطبي، أي ما يعادل عشرة سنتات أمريكية.

ويعمل الطبيب إحسان عز الدين، المنحدر من محافظة السويداء، في مدينة جرمانا، شرقي العاصمة، حيث يمارس مهنة الطب منذ أكثر من خمسين عاماً، باختصاص الأمراض الداخلية والأطفال.

ويستقبل الطبيب مرضاه منذ ساعات الصباح الباكر، ولم يمنعه التقدم في السن من العمل لساعات طويلة، حيث يعاين يومياً ما بين 100 إلى 120 حالة، على الرغم من أنه جاوز الرابعة والسبعين عاماً.

ونقلت الصحيفة عن الطبيب: “منذ بداية عملي الطبي عملت على تحقيق نوع من التوازن بين حاجتي الإنسانية والمعيشية، وبين إمكانيات الناس الذين تضطرهم أمراضهم لزيارتي، فكان قراري أن أكون دائماً منحازاً إلى إنسانيتي مراعياً أحوال هؤلاء الناس، وأنا أتعامل مع زواري كبشر وليسوا كفرص للاستثمار، أقدر أحوالهم أساعدهم بما أمتلك من إمكانيات، وخصوصاً الأدوية المجانية التي تقدمها لي شركات إنتاج الأدوية بشكل مجاني”.

وأضاف عز الدين: “أنا الآن ليس لدي متطلبات كثيرة للحياة، وما يردني من العيادة يكفيني للمعيشة ولا أريد أكثر من ذلك”، وأضاف: “بالمناسبة حتى أجر العيادة هو رمزي، حيث يقدمها لي صاحبها بأجر قليل، وهو يساهم معي من خلال ذلك في تقديم الخير للمحتاجين”.

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