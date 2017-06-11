عضو في الهيئة العليا للمفاوضات : قطر تسببت بالكثير من الضرر للثورة السورية عبر دعمها الإخوان المسلمين و الفصائل غير الثورية

قال خالد المحاميد، عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف، لقناة روسيا اليوم، إن قطر مارست دوراً سلبيا في الأزمة السورية، مؤكداً أنه كان لديها أجندة مغايرة لتطلعات السوريين.
وأكد المحاميد أن السوريين ليسوا خارج هذا الصراع، بل في لب الموضوع، لأن قطر لاعب رئيسي منذ البداية، ولكن دورها كان سيئا، خاصة في الجنوب السوري.
واعتبر المحاميد أن قطر بأجندتها في دعم الإخوان المسلمين والفصائل التي لا تعبر عن الثورة السورية، تسببت بالكثير من الضرر لهذه الثورة.
وأشار المعارض السوري إلى الدور المجحف الذي لعبته الدوحة في صفقة المدن الأربع والوعود التي قطعها السفير القطري إلى جنيف على نفسه بإخراج 1500 معتقل من السجون السورية، وكلامه عن موافقة الهيئة العليا للمفاوضات على الصفقة، وهو ما نفته الأخيرة، مؤكداً أن الاتفاق كان قطرياً إيرانياً مع حزب الله، وهي أطراف لا تعتبر مرجعية للمعارضة السورية.
وتمنى المحاميد على “الإخوة القطريين أن يراجعوا حساباتهم”، وأن تستثمر قطر الأموال في تنمية الشباب العربي وليس في الحروب الطائفية. (RT)
اغلب ظباط النظام كانوا من درعا و كأنه مل هالسنين ال ٥٠ ما كانوا يعرفوا انه نظام ظالم!!؟
و نص القيادات الثورية العفنة كانت في يوم من الأيام في كنف النظام و حمايته و اليوم مجرد جواري لمن يدفع و محاميد مثلاً.
تضربوا انتوا و هيك ثورة اوسخ من النظام.
قطر بتشرف كل عربي ومسلم، مافعلته قطر لا يقدر بثمن، دافعت عن سوريا أكثر من بعض السوريين، دافعت عن الثكالى والايتام والمساكين. ماذا فعلتم انتم ورأس الفتنه قادة الإمارات
شو عم تعمل بهولندا ما تنزل ع قطر ؟
و تمنى المحاميد من الإخوة في قطر ان تستثر اموالهم في تنمية الشباب (نحن مثلاً)
عضو لا يمثل التصريح الرسمي .. ثم أن الهيئة تحت رعاية تركيا
قطر يا أخي دولة غريبة شو بدنا فيها. بس أنت كيف استثماراتك بالامارات معلم طمنا. تجار الثورة أمثالك هنن يلي دمرا ومعن معلمينك بالامارات السخيفة. تضرب منك الن لكلابيتن هي يلي بلا أبّه شكل الشراشيح. و الله ما بتعرف الأمير فيهن من الهندي تبع الكباب.