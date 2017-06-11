كم ازداد طول البشر على مدى 100 عام ؟ ( فيديو )

تشير الدراسات إلى أن أطوال #البشر ازدادت بشكل ملحوظ على مدى القرون الماضية، وفي القرن الأول الميلادي كان متوسط طول الرجال نحو 173.7 سم، وازداد هذا الطول وصولاً إلى القرن الحالي.

إلا أن المئة عام الأخيرة، شهدت تغيراً ملحوظاً في أطوال البشر في جميع أنحاء العالم، حيث باتوا أطول بشكل ملحوظ عن الماضي. وتشير الأرقام إلى أن الرجال في إيران اكتسبوا طولاً أكثر من باقي الشعوب، حيث ازداد معدل الطول لديهم من 158.5 سم، إلى نحو 176.5 سم.

واحتل الرجال في غرينلاند المرتبة الثانية، بازدياد من 161.5 إلى 179.8 سم، ثم الرجال في كوريا الجنوبية من 161.5 إلى 179.8، واليونان من 164.5 إلى 182.8، واليابان من 155.4 إلى 173.7 سم، بحسب ما أوردت صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

أما عند النساء، فالكوريات الجنوبيات في المرتبة الأولى، بزيادة من 146 إلى 164.5 سم، واليابان ثانياً من 146 إلى 158.5 سم، وجمهورية التشيك ثالثاً من 152.4 إلى 170.6، ثم صربيا من 152.4 إلى 170.6، وكرواتيا من 155.4 إلى 167.6 سم.

ويقول الباحثون إن الجينات الوراثية هي السبب الرئيسي وراء ذلك، كما أن هناك عوامل أخرى ساهمت بزيادة أطوال البشر، مثل تحسن الرعاية الصحية، والنظافة، والتغذية.

ويعتقد الباحثون أن اللاتفيون قد وصلوا إلى أقصى حد في الطول، حيث يبلغ متوسط طول الرجال نحو 185.9 سم، ولدى النساء 173.7 سم، لكن لا يمكن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل.

عكس السير