ألمانيا : القبض على ألماني طعن لاجئاً سورياً بسكين

تعرض شاب سوري لطعنة بسكين، على يد ألماني في مدينة نويسترايلتس، بولاية مكلمبورغ فوربومرن، شمالي ألمانيا.

وقالت صحيفة “نورد كوريير” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الألماني البالغ من العمر 35 عاماً، قام لسبب غير معروف حتى الآن، بالهجوم على الشاب السوري البالغ من العمر 25 عاماً، وطعنه بسكين قرابة الساعة السابعة مساءً (الأحد)، في شارع بابلو نيرودا رينغ.

وأسفر الهجوم عن إصابة الألماني بجروح كذلك، إلا أنها ليست خطرة، حيث تم إسعاف الشخصين إلى المسشفى لاستكمال علاجهما، بحسب الشرطة.

وقامت الشرطة باعتقال الألماني على ذمة التحقيق، مشيرة إلى أن خلفية الحادث غير معروفة، وعلى إثر ذلك طلبت الشرطة ممن كان في المكان بالإدلاء بشهادته عبر الاتصال على الرقم: (039555822224).

عكس السير