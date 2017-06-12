ألمانيا : القبض على يميني متطرف هاجم مشردين و اعتدى عليهما بالضرب

تعرض مشردان للهجوم والضرب، صبيحة يوم السبت الماضي (10/6)، من شخص تبين فيما بعد أنه “نازي” (النازيين الجدد)، في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت مجلة “فوكوس” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المشردين (52 و 65 عاماً)، كانا نائمين عندما تعرضا للضرب والركل على يد ألماني يبلغ من العمر 37 عاماً، ما أسفر عن تعرضهما لجراح في الوجه، وتم إسعاف الخمسيني في مكان الحادث، فيما رفض الآخر المساعدة الطبية.

وقام الشاب بإلقاء قضيب معدني تجاه أحد المارة ثم لاذ بالفرار، فيما أكد شهود عيان بأنه ردد شعارات نازية، قبل أن تتمكن الشرطة الألمانية من القبض عليه بعد الحادثة بقليل، وفتح تحقيق في الموضوع.

عكس السير