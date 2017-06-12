بإشراف رجل دين مسيحي .. ألمانيا : إفطار جماعي كبير في مدينة كولونيا

نظمت الجالية الإسلامية، أول أمس السبت، إفطاراً جماعية في شارع “كويبه شتراسه” في مدينة كولونيا، غربي ألمانيا.

وقالت مجلة “فوكوس” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن موائد الطعام فرشت بأنواع عدة من التمور واللحوم والأرز والمعجنات، بالإضافة إلى الحلويات.

وتقوم الجالية الإسلامية التي نظمت هذا الإفطار الجماعي بالدعوة له منذ ١٣ عاماً، وقد أغلقت الشرطة الشارع بأكمله أمام حركة المرور، وأشارت المجلة إلى أن وجبات الطعام تبرع بها رجال أعمال في المدينة.

وأشرف على الإعداد للإفطار القس “هانز مورتر”، الذي قام مع عدد من المنظمين بإطلاق الحمائم البيضاء في السماء، لمناهضة كراهية الأجانب، وقال أحد الصائمين للمجلة: “إنه لأمر عظيم أن يقرّب شهر رمضان الناس من بعضها البعض، علينا دعوة غير المسلمين لهذا أيضاً في العام المقبل”.

عكس السير