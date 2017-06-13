ألمانيا : الإفراج عن سوري اعتقل للاشتباه باغتصاب امرأة و انتمائه لـ ” داعش “

أمرت المحكمة الاتحادية في ألمانيا، يوم الاثنين، بالإفراج عن سوري، صدر بحقه أمر اعتقال للاشتباه في انتمائه لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وارتكاب جريمة حرب.

وأعلن الادعاء العام في كارلسروه أن القرار جاء بعد انتفاء الاشتباه القوي واللازم لإيداع المتهم (31 عاما) الحبس الاحتياطي، وكان المتهم قد أودع الحبس الاحتياطي منذ مطلع شباط/فبراير الماضي.

وكانت السلطات تتهم الرجل بأنه أثناء وجوده عند إحدى نقاط التفتيش في سورية قام باغتصاب امرأة أثناء فرارها من البلاد ما يعني ارتكابه جريمة حرب.

وبحسب الادعاء العام، فإن التحقيقات أظهرت إمكانية أن يكون هناك تسلسل آخر للأحداث. (DPA)

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