ألمانيا : القبض على لاجئ سوري قفز في النهر هرباً من الشرطة التي ضبطته و هو يحاول اغتصاب فتاة !

شهدت مدينة بون الألمانية محاولة اعتداء جنسي على فتاة كان بطلها لاجئ سوري، حاول الهرب بعد فعلته من الشرطة عبر القفز في النهر.

ووفقاً للعديد من الصحف الألمانية، تحرش شاب سوري لاجئ (27 عاما) بفتاة ألمانية (25 عاما) وحاول الاعتداء عليها بالقرب من جسر كينيدي في مدينة بون، فبدأت بالصراخ وطلب النجدة، وفقا لشهود عيان في موقع الحادث، ما دفع الشاب للقفز من على الجسر والسباحة في نهر الراين، محاولاً الفرار.

وفي التفاصيل، فقد تعرضت فتاة ألمانية الساعة الثانية من صباح يوم الأحد (11/6) إلى تحرش ومحاولة اغتصاب، حيث أكدت بيانات الشرطة أن الرجل هاجم المرأة، وسحبها تحت مجموعة أشجار قريبة، وحاول مواصلة الاعتداء عليها، ما دفع المرأة إلى البكاء والصراخ.

ونقلت صحيفة “جنرال انتزايغر” الصادرة في بون أن شاهدة عيان اتصلت بالشرطة، وفور رؤية الشاب السوري لدورية الشرطة، قفز إلى نهر الراين وحاول السباحة بعيدا، للتخلص من المطاردة الأمنية.

وقالت الصحيفة إن الشرطة بدورها طلبت تعزيزات ولاحقت الشاب بعد أن حاول السباحة مبتعدا وأبلغت سلطات الإطفاء، التي أرسلت قارب إنقاذ على وجه السرعة لملاحقته، في حين تابعت دورية الشرطة الشاب بالسير على جانب النهر، وسلطت عليه أضواء زرقاء من أجل تحديد موقعه لقارب الإنقاذ القادم.

وتمكن رجال الإطفاء على متن القارب من إجبار الشاب السوري على التوقف، ثم سحبوه في منتصف المسافة بين جسر كينيدي والجسر الشمالي لمدينة بون.

وبعد اعتقاله، قال الشاب إنه كان تحت تأثير الكحول، وأظهرت نتائج التحقيق الأولية أنه لاجئ سوري قدم إلى ألمانيا عام 2015، مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين التي قدمت، كما بينت التحقيقات أنه مسجل أمني لديها، ولديه سجل أمني يتعلق بالعنف والسرقة.

ووجه قاض بالتحقيق في شبهة الاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب بحق الشاب السوري، كما استجوبت الشرطة الفتاة الألمانية، وبينت الفحوصات الطبية أنها أصيبت بجروح ورضوض بسيطة أثناء محاولة جرها من قبل الشاب إلى الأشجار قرب النهر.

وأشارت صحيفة “جنرال انتزايغر” إلى أن العقوبة بحق الشاب يمكن أن تصل إلى السجن عاماً على الأقل، في حال ثبوت الاتهامات بحقه. (Deutsche Welle)

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