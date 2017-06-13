إليسا تتجاهل بلقيس و تتساءل : ” مين عم يحكي ” ! ( فيديو )

بدت الفنانة اللبنانية #إليسا منزعجة من الفيديو الذي عرض عليها خلال حلقة برنامج مجموعة إنسان، مع الإعلامي #علي_العلياني، وتضمن الفيديو مقطعاً بسيطاً لرأي الفنانة الخليجية #بلقيس فتحي في طريقة تعامل إليسا مع معجبيها .

إلا أن رد النجمة اللبنانية جاء مفاجئاً، حين سألت مضيفها من التي تتكلم، في إشارة إلى أنها لا تعرف من هي التي قامت بانتقادها، ومضيفة “لربما تكون مشهورة في “الوطن العربي” وليس في لبنان أو مصر”.

وتابعت إليسا وفق ما اوردت قناة العربية : “بلقيس ليست ذات شهرة عالمية، كما أنها تفتقد للخبرات الكافية لتقييم تعاملي مع المعجبين”.

إلى ذلك، طلبت الكف عن مراقبة الفنانين، لأن الفنان يمر أحياناً بحالات مزاجية سيئة وغير مناسبة لإجراء مقابلة أو التقاط الصور مع المعجبين.

أما على صعيد القلب والحب، فأكدت إليسا أنها تعيش علاقة حب منذ سنتين. وأضافت أنها تعيش حالة استقرار عاطفي، ملمحة إلى أنها من أكثر العلاقات التي عاشتها استقرارا.

وحين سألها العلياني عن إمكانية تكلل تلك العلاقة بالزواج ومتى سيحين الموعد، أشارت إليسا إلى أنها تأمل ذلك، لكنها في الوقت الحالي لا تملك جواباً، إلا أنها سعيدة ومستقرة عاطفياً.

كما أشارت إلى أن حبيبها بعيد عن مجال الفن، وقد تعرفت إليه خارج لبنان، وأن شاغل قلبها يتميز بطريقة تعامله معها.

عكس السير