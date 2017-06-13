السعودية : إغلاق المجال الجوي حق سيادي

قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية الثلاثاء، إن إغلاق المجال الجوي السعودي أمام الطائرات القادمة من قطر يندرج ضمن حقوقها السيادية لحماية مواطنيها من أي تهديد، وذلك في رد مباشر على تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، اتهم فيها المملكة والإمارات العربية المتحدة والبحرين، بانتهاك القانون الدولي من خلال إغلاق مجالهم الجوي أمام الطيران القطري.

وصدرت بيانات مماثلة من الإمارات والبحرين بعد المقابلة التي أجرتها محطة (سي.إن.إن) مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر الذي انتقد الدول الثلاث لإغلاق مجالها الجوي.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر، قبل أسبوع، متهمين إياها بإثارة الاضطرابات في المنطقة ودعم الإرهاب والتقارب مع إيران وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

وناشد الباكر المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة، والتي تدير اتفاقية شيكاغو التي تضمن حرية تحليق الطيران المدني إعلان هذا الإجراء بأنه غير قانوني.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أنها ملتزمة تماما باتفاقية شيكاغو لكن الدولة تحتفظ بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة.

وقالت هيئات الطيران في الدول الثلاث أيضاً، إنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية فيتعين عليها تقديم طلبات مسبقة لهم خلال ما لا يقل عن 24 ساعة قبل عبور المجال الجوي.

وأضافت أن الطلب يجب أن يتضمن قائمة بأسماء وجنسيات طواقم وركاب الطائرات وكذلك الشحنة التي تحملها الطائرة. (REUTERS)

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