” سكايب ” الجديد كلياً متاح الآن على نظام ” أندرويد “

أطلقت شركة #مايكروسوفت الإصدار الجديد كلياً من برنامج الدردشة الشهير #سكايب على نظام التشغيل #أندرويد وذلك بعد عشرة أيام من الإعلان عنه، ويمكن الآن تنزيله مجاناً من متجر غوغل بلاي.

وكانت عملاقة البرمجيات الأمريكية أعلنت يوم 1 يونيو (حزيران) الجاري عن الجيل المقبل من سكايب الذي قالت إنه “يجعل تجربة الحياة معاً وكل يوم أبسط”. وأكدت أنه بُني من الصفر، ويأتي بالعديد من المزايا الجديدة.

ويمتاز الإصدار الجديد، الذي يحمل الرقم 8.0، من تطبيق سكايب بأنه يأتي مع واجهة مستخدم جديدة كلياً تقدم ألواناً، ورسومات، وأشكالاً جديدة تجعله لا يشبه الإصدار السابق من التطبيق على الإطلاق.

وأصبحت الشاشة الرئيسية للتطبيق تقدم ثلاثة تبويبات، الرئيسي هو تبويب “الدردشات” ويقع في المنتصف ويضم كافة دردشات المستخدم، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، أما التبويب الذي يقع على يساره، فهو تبويب “العناوين الرئيسية” الذي يستنسخ ميزة القصص من سناب شات.

وفي تبويب “العناوين الرئيسية” يمكن للمستخدم مشاركة الأنشطة اليومية مثل الصور والفيديوهات لتظهر للأصدقاء وتختفي بعد سبعة أيام. أما التبويب الثالث فهو “سجل” فهو يضم شاشة الكاميرا حيث يمكن التقاط الصور والفيديوهات ثم مشاركتها مع جهات الاتصال أو نشرها عبر تبويب “العناوين الرئيسية”.

وفي تبويب “سجل” يمكن للمستخدمين تحرير الصور والفيديوهات، بما في ذلك إمكانية الرسم وإضافة الملصقات، وذلك على غرار سناب شات و إنستغرام و فيس بوك.

يُذكر أن الإصدار الجديد يتوفر الآن على نظام أندرويد عبر متجر غوغل بلاي، على أن يصل خلال الأسابيع القليلة القادمة إلى نظام التشغيل آي أو إس، ثم للحواسب الشخصية العاملة بنظامي أندرويد وماك في الأشهر المقبلة.

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