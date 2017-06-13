كاتي بيري تعتذر من تايلور سويفت .. و الأخيرة لا ترد !

أعربت #كاتي_بيري عن استعدادها لنسيان خصومتها طويلة الأمد مع #تايلور_سويفت، ووصفتها بأنها “شاعرة غنائية رائعة”، وقالت إنها تعتقد أنهما يمكن أن تصبحا مثالين للمرأة القوية في مجال صناعة الموسيقى.

لكن سويفت (27 عاما) لم ترد بعد ، أو تنهي الخصومة بين اثنتين من كبار مغنيات موسيقى البوب.

وقالت بيري في تدوين صوتي عالمي يوم السبت للترويج لألبومها الجديد (ويتنس) “أنا مستعدة للنسيان.”

وأضافت بيري (32 عاما) “لقد سامحتها (سويفت)، وأعتذر على أي شيء فعلته، وآمل منها نفس الشيء. أحبها، وأريد الأفضل منها. وأعتقد أنها شاعرة غنائية رائعة.”

وهيمنت الخصومة التي بدأت بنزاع على راقصين مساعدين على الحياة الشخصية والمهنية للمغنيتين لأكثر من ثلاثة أعوام، ووصلت إلى أغانيهما.

وفي التدوين الصوتي، أعربت بيري عن أملها في أن تكون هي وسويفت “ممثلتين للنساء القوية اللائي يكن فاعلات على الرغم من خلافاتهن”، بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز، وقالت بيري “أرغب فعلا وبصدق في أن أكون فاعلة فيما يتعلق بالحب والتسامح والتفاهم والتعاطف”.

وظلت سويفت، التي توارت عن الأنظار في الأشهر الأخيرة، صامتة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في عطلة نهاية الأسبوع.

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