” متورطون بعمليات تهجير و نهب ” .. ألمانيا : إعتقال أربعة أشقاء سوريين منتمين لجبهة النصرة

أعلن الادعاء العام في ألمانيا، الاثنين، إلقاء القبض على أربعة أشقاء سوريين للاشتباه في انتمائهم لجبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا الذي أعلن لاحقا فك ارتباطه بالتنظيم وغير اسمه إلى “جبهة فتح الشام”.

وتم توقيف الأشقاء مصطفى ك. وعبد الله ك. وسلطان ك. وأحمد ك.، الذين تم حجب أسمائهم وفقاً لقانون حماية البيانات الخاصة، في مدينة لوبك ومدينة هامبورغ ومحيطها للاشتباه في انتمائهم لجبهة النصرة.

كما يُشتبه في تورط مصطفى وسلطان في تهجير مدنيين، ضمن مجموعة من مسلحي جبهة النصرة، ونهب منازلهم.

ورفض مكتب الادعاء إضافة أية معلومات حول توقيت أو ظروف دخول الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و51 عاماً، إلى ألمانيا.

ومن المنتظر عرضهم اليوم على قاضي التحقيق. (DPA)

عكس السير