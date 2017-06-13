مسؤول عراقي : جيشنا ينسق مع ” جيش الحكومة السورية ” لتغطية جميع المناطق الحدودية بين البلدين

صرح القائم بالأعمال في السفارة العراقية في دمشق رياض حسون الطائي، بأن التنسيق مستمر بين الجيش العراقي وجيش الحكومة السورية “لتغطية جميع المناطق الحدودية بين البلدين”.

ونقلت صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام عنه القول، انه من الطبيعي أن يتواجد تنسيق بين الجيش العراقي والجيش السوري من أجل تحرير الأراضي كافة التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش)، و”بما أن الحدود مشتركة بين البلدين فمن الضروري جداً أن يكون هناك تنسيق بالعمليات العسكرية للسيطرة على هذه الحدود”، مشيراً الى اهمية منطقة التنف بين العراق وسوريا، حيث تمت السيطرة على المناطق التي تقع شمالها، معرباً عن أمله في ان يمسك الجيش العراقي الحدود من الجانب العراقي.

وشدد الطائي على وجود “توجيهات مركزية من القائد العام للقوات المسلحة بعدم عبور أي قوات عسكرية عراقية إلى الأراضي السورية”، وأن “المخطط له هو أن تمسك القوات العراقية وتحرر المناطق الحدودية بين البلدين”.

وعلى عكس ما يزعم الطائي، فإن رأس حربة النظام في المناطق الحدودية “السورية” مع العراق، هو ميليشيات “كتائب الإمام علي”.

وعن إمكانية فتح معبر آخر غير معبر التنف حالياً في المنطقة الحدودية التي وصل إليها جيشا البلدين، قال الطائي :”حتى الآن لم تصل إلينا أي تعليمات في هذا الصدد وفتح مثل هذه المعابر يحتاج إلى لقاءات رسمية واتفاق رسمي من أجل تحديد أي معبر بين البلدين”.(DPA-AksAlser)

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