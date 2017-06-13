ميليشيات ” فاطميون ” الإيرانية الأفغانية تتمركز على الحدود السورية مع العراق .. و سليماني يقيم الصلاة !

ذكرت وكالة أنباء إيرانية، اليوم الاثنين، وصول مليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى الحدود السورية العراقية، بعد انسحاب تنظيم “داعش” من مناطق على حدود البلدين.

وأوضحت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية، أن مليشيات من “لواء فاطميون” الشيعي الأفغاني التابع للحرس الثوري وصلت الحدود السورية-العراقية.

وأفردت الوكالة صوراً لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو إلى جانب المليشيات الأفغانية في تلك المنطقة.

وبحسب “تسنيم” فإن مقاتلي “فاطميون” وصلوا إلى المنطقة بعد معارك أطلقوها هناك في مايو/ أيار الماضي.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى معارك شهدتها المنطقة بين مليشيات “لواء فاطميون” وحلفائها مع جيش النظام السوري من جهة، وبين مجموعات حليفة للولايات المتحدة.

ولواء فاطميون، مليشيات تتألف من اللاجئين الأفغان في إيران منضوية تحت الحرس الثوري الإيراني، وتستخدمها طهران في الجبهات المتقدمة في قتال معارضي النظام السوري منذ عام 2013. (ANADOLU)

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