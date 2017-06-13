هيثم مناع ينفي مقالاً في ” تمجيد حافظ الأسد ” نسب إليه في ذكرى موته

نفى المعارض السوري، هيثم مناع، كتابته لمقال بعنوان “رئيس هيئة الإنقاذ المعارضة في ذكرى رحيل حافظ الأسد”، مشيراً إلى أنه ملفق من قبل “أحد عناصر الأمن والمغرضين”.

وكانت وسائل إعلام موالية، وأخرى عربية نشرت المقال المنسوب لمناع، والذي يمجد حافظ الأسد ويثني عليه في يوم وفاته، وجاء فيه أن “حافظ أفهم من الأدباء والمثقفين بأنفسهم .. أدرى من المتديّنين بربّهم، وأعلم من الخونة .. والقتلة بما في صدورهم”.

وقال مناع في منشور كتبه على صفحته الرسمية، إن المقال الذي نسب إليه “كتبه ونشره شخص سوري لم يسبق لي أن أسمع باسمه، (باسم خزام)، في عام 2012، أخذه أحد عناصر الأمن والمغرضين حرفياً، قام بإزاحة اسم الكاتب الأصلي، وزج اسم هيثم مناع، الذي نصبه رئيساً لهيئة الإنقاذ السورية التي لم توجد يوماً”.

وقال مناع إن “هذه الأساليب رخيصة ومبتذلة، ولا يصدقها إلا الأغبياء أو صحافة صفراء لا تحترم نفسها أو قراءها”.

وهاجم المقال المكذوب معارضين معروفين للنظام، واصفاً إياهم بالأجراء، كما زعم أن حافظ عاش فقيراً ومات فقيراً، “لا يفكر إلا بمصلحة الشعب”.

عكس السير