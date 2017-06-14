الأمم المتحدة : القصف الجوي الداعم لقوات سوريا الديمقراطية في عملية ” تحرير الرقة ” يتسبب بخسائر مذهلة في أرواح المدنيين

قال محققون في جرائم حرب تابعون للأمم المتحدة الأربعاء، إن الضربات الجوية المكثفة التي يشنها التحالف دعماً لحملة تنفذها قوات مدعومة من واشنطن على الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، تسبب “خسائر مذهلة في أرواح المدنيين”.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) مهاجمة الرقة قبل أسبوع بهدف استعادتها من قبضة تنظيم “الدولة”(داعش).

واستعادت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بضربات التحالف الجوية الكثيفة أراضي إلى الغرب والشرق والشمال من المدينة.

وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق لمجلس حقوق الإنسان، إن الاتفاقات العشرة بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة لإجلاء المقاتلين والمدنيين من مناطق محاصرة، بما في ذلك شرق حلب “تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب” لأن المدنيين ليس أمامهم “خيار”. (REUTERS)

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