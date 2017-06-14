بالفيديو .. فتى بوسني يحطم 90 حجر بناء برأسه خلال 25 ثانية

في مشهد مثير للدهشة، أظهر تسجيل مصور تداولته الكثير من منصات التواصل الاجتماعي، لاعب #تايكواندو في السادسة عشرة من عمره وهو يقدم عرضاً مدهشاً في تكسير أحجار البناء.

ويظهر شريط الفيديو، الذي تم تصويره يوم السبت الماضي في البوسنة، كريم أحمد سباهيتش، وهو يقوم بتحطيم عدة أكوام من أحجار البناء برأسه بطريقة بهلوانية رائعة.

وقام أحمد سباهيتش بتحطيم ما مجموعه 90 حجراً في فترة قصيرة لم تتجاوز 25 ثانية، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ويأمل لاعب التايكواندو الصغير بأن يدخل إنجازه هذا موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وعلق مصور الفيديو على هذا الإنجاز قائلاً بأن ما حققه أحمد إنجاز مهم، وأنه تقدم بطلب ليدخل سجل غينيس للأرقام القياسية.

عكس السير