برشلونة يجهز 198 مليون يورو من أجل ثلاث صفقات

أفاد تقرير إخباري اسباني أنّ ادارة نادي #برشلونة الإسباني قد خصصت ما يقارب 200 مليون يورو للتسوق في “الميركاتو” الصيفي وتلبية رغبة المدرب الجديد للفريق ارنتستو فالفيردي في تدعيم صفوف “البرسا” باللاعبين الذين يستهدفهم.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أنّ نادي برشلونة يستعد لإنفاق 198 مليون يورو من أجل ضم ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت ذات الصحيفة الكاتالوني، المقربة من نادي برشلونة، أنّ اللاعبين المستهدفين هم كلٍ من: الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط ميدان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، و الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، و الإسباني هيكتور بليرين، مدافع فريق أرسنال الإنكليزي.

وكانت الصحافة الإيطالية والإسبانية قد تحدثت، في الفترة الأخيرة، أنّ النادي الكاتالوني قد عرض 100 مليون يورو من أجل ضم الدولي الإيطالي فيراتي، وذلك في ظل الرغبة الملحة من اللاعب في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية بحثاً عن تجربة احترافية جديدة.

ويعد المدافع الدولي الإسباني بليرين هدفاُ لنادي برشلونة الذي سبق له اللعب في صفوفه ضمن الفئات الشابة، بحيث يرى فيه تقنيو “البرسا” اللاعب المناسب في الخط الخلفي للفريق، حيث يجيد اللعب في كل المناصب الدفاعية، وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف، أما المهاجم الفرنسي ديمبلي فهو مُطارد من طرف النادي الكاتالوني منذ صيف العام الماضي.

يُشار أن أجندة نادي برشلونة تضم أيضاً لاعبين آخرين قد يلجأ إليهم في الصيف الحالي بحسب الحاجة، على غرار البرازيلي فيليب كوتينيو، متوسط ميدان نادي ليفربول الإنكليزي، و الدانماركي كريستيان إيركسين لاعب توتنهام الإنكليزي، والجزائري رياض محرز، جناح ليستر سيتي الإنكليزي.

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