حمص : تنظيم ” داعش ” ينسحب من آخر حقوله النفطية لصالح ميليشيات النظام

سيطرت قوات النظام ليل الثلاثاء/الأربعاء على حقل أراك النفطي شمال شرقي مدينة تدمر بريف حمص الشرقي بعد انسحاب عناصر تنظيم داعش، بحسب ما قاله قائد عسكري نظامي لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف القائد العسكري أن “القوات الحكومية السورية والقوات الرديفة سيطرت على حقل أراك النفطي 40/ كم شمال شرقي مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي/ مساء الثلاثاء بعد انسحاب عناصر تنظيم داعش من الحقل بعد عملية عسكرية انطلقت منذ خمسة أيام” وأن مسلحي داعش انسحبوا ليلا من حقل أراك ومن قرية أراك 1/ كم شمال الحقل/ باتجاه مدينة السخنة/ 30 كم عن حقل أراك/”.

وأكد القائد العسكري أن “حقل أراك النفطي هو آخر حقل نفط وغاز كان تحت سيطرة تنظيم داعش في ريف حمص الشرقي، وبذلك أصبح طريق الجيش باتجاه مدينة السخنة آخر معاقل داعش في ريف حمص ليضيق الخناق على عناصر التنظيم داعش وقاعدتهم بلدة عقيربات في ريف حماة”.

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