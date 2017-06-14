شاهد ردة فعل ” نسر ” مع رجل أنقذ حياته و هو صغير ( فيديو )

لم ينس #نسر أمريكي ما فعله رجل معه عندما أنقذ حياته، بعد وقوعه من العش وهو صغير، فكان أن نشأت علاقة صداقة بين الاثنين بعد أن كبر النسر وأصبح قادرًا على الطيران.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الطير الذي يعد أكبر نسر في أمريكا الشمالية، وهو يهبط ثم يتجه فاردا جناحيه تجاه صديقه الذي أنقذه، في الوقت الذي شوهد فيه الرجل وهو يفتح ذراعيه، ليضم صديقه ويتحادث معه وكأنه بشري.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، عن سكان محليين قولهم إنه “غالبا ما يأتي النسر لزيارة صديقه، ويبقى برهة قبل أن يحلق بعيدا”.

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