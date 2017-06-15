الكوماندوز الإسرائيلي ينهي تدريبات خاصة في قبرص ” تحاكي احتلال قرى سورية “

قال موقع “عرب 48” الفلسطيني المعروف، نقلاً عن تقارير إعلامية إسرائيلية، إن وحدة “إغوز” التابعة للواء الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي، أنهت الخميس، تدريبات خاصة في قبرص تحاكي تنفيذ عمليات نوعية واحتلال قرى ومدن لبنانية وسورية.

وتحاكي تدريبات الكوماندوز الإسرائيلي عمليات احتلال قرى وتحريرها في مناطق طوبوغرافيتها مشابهة لمناطق في لبنان وسورية، وتشمل أعشاب متشابكة وجبال ومناطق مفتوحة ومدن وقرى.

وسافر يوم الأحد من الأسبوع الماضي مئات الجنود لجزيرة قبرص للمشاركة في التدريب الذي يعد جزءا من برنامج الوحدة السنوي، وشمل محاربة متواصلة ومكثفة في أماكن تحاكي ما اعتبره الجيش “مناطق العدو”.

وخلال أربعة أيام التمرين، تدرب الجنود في مناطق جبلية على كيفية السيطرة على قرى في دول عدو، ومناطق مأهولة تحاكي مخازن أسلحة ومقرات عسكرية

وبحسب ما صرح به الجيش في بيانه لوسائل الإعلام، فإن غارات الجنود من وحدة “إغوز” تمت عن طريق الهبوط من طائرة “السيف المنقلب”، التي شاركت بالتمرين بشكل فعال.

وشارك في هذا التدريب جنود نظاميون بالإضافة إلى وحدة الاحتياط، بالتعاون مع قوات إضافية مثل وحدة الكلاب المدربة ووحدة “يهلوم”.

وأجرى لواء الكوماندوز تدريبات سوية مع الحرس الوطني القبرصي، حسبما ذكرت وسائل إعلام قبرصية.

وشاركت في التدريبات قوات من سلاحي الجو الإسرائيلي والقبرصي، وتعتبر هذه التدريبات الأكبر من نوعها في إطار التعاون بين الدولتين، وجرت في جبال ترودوس بوسط الجزيرة.

عكس السير