بالفيديو .. ابتكار ” وشم ” لمراقبة مستويات السكر في الدم

اخترع العلماء في الولايات المتحدة وشما متغير اللون، سيساعد على مراقبة مستويات السكر في الدم، دون أن يضطر المرضى إلى وخز أنفسهم بالإبر مرات عدة طوال اليوم.

وتم تطوير المشروع الذي يحمل اسم “Dermal Abyss” من قبل باحثين من #معهد_ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكلية الطب بـ #جامعة_هارفارد في الولايات المتحدة، بهدف تغيير طريقة رصد الأمراض الشائعة مثل مرض السكري.

ويتم استبدال أحبار الوشم التقليدية بأحبار تتضمن أجهزة الاستشعار البيولوجي، التي تتفاعل مع الغلوكوز والصوديوم والمركبات الكيميائية الأخرى التي ينتجها الجسم البشري، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، ويأمل الباحثون في أن يتمكن الوشم من الاستجابة للتغيرات في جسم الإنسان والتي تؤثر على صحته.

وتم إجراء المرحلة الأولى من اختبار الوشم من خلال استخدام جلد خنزير ميت، وقد نشر الباحثون لقطات فيديو تفسر كيفية استبدال الأحبار التقليدية بأجهزة الاستشعار “التي تتغير ألوانها استجابة للتغيرات الحاصلة في السائل النسيجي”.

ووفقا لكاتيا فيغا وشين ليو وفييرج كان ونيك باري، الباحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذين أشرفوا على تطوير المشروع، فإن “Dermal Abyss” لا يزال في المرحلة الاستكشافية ولا توجد خطط لاستخدامه في تجارب سريرية حتى هذه اللحظة.

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